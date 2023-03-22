Генералу подготовили диван

В Ростове-на-Дону начался суд над заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенантом Виктором Вороновым. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и хищении. Гособвинитель заявил, что подсудимый обустроил частное домовладение на средства Министерства обороны РФ, а также похитил мебель из собственного кабинета. Ущерб от деяний обвиняемого оценили в 1,2 млн руб. Сам Виктор Воронов свою вину отрицает.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Воронов свою вину не признает

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Виктор Воронов свою вину не признает

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Заместитель командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Виктор Воронов был задержан правоохранительными органами в июле 2022 года. Генерала заподозрили в благоустройстве собственного домовладения в 2021 году за счет средств Министерства обороны. Сумма ущерба от действий Виктора Воронова, по версии следствия, составила 1,2 млн руб. Виктор Воронов был снят с должности в июле 2022 года, но числится в запасе. На сегодняшний день он находится под домашним арестом.

В ходе первого судебного заседания в Ростовском гарнизонном военном суде прокурор выдвинул обвинения в отношении Виктора Воронова по трем статьям: ч. 5 ст. 290 (получение взятки), ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

По версии следствия, в мае 2021 года супруга Виктора Воронова приобрела земельный участок на имя своей матери в Ростове-на-Дону, в котором со своей семьей проживал подсудимый.

Являясь непосредственным руководителем начальника филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ по ЮВО Игоря Тхорова и ряда других должностных лиц, генерал-лейтенант принудил их к организации строительных работ на участке, принадлежащем своей семье, сообщил прокурор.

По материалам дела, Игорь Тхоров вступил в сговор с начальником производственно-технического отдела того же филиала Сергеем Нанавьяном и другими представителями подразделения. Кроме того, в сговоре участвовал генеральный директор ООО «Батайская строительная компания» Александр Дегтярев. С данным предприятием были заключены два фиктивных договора на поставку продукции для ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» на сумму 1,1 млн руб. Однако фактически полученные средства были применены для работ на участке семьи Виктора Воронова посредством привлечения подрядных организаций и индивидуальных предпринимателей. Также к работе по обустройству участка были привлечены сотрудники подконтрольной Игорю Тхорову службы ЖКХ филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление»: они привозили на участок щебень, занимались вырубкой деревьев и снятием слоя грунта.

Деяния генерала Воронова прокурор квалифицировал как получение взятки, так как в обмен на услуги коллектива ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» обвиняемый гарантировал им свое покровительство.

Размер взятки оценили в 954 тыс. руб. Также по данному эпизоду Виктора Воронова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Помимо обвинений в превышении должностных полномочий и коррупции генерал-лейтенанта Виктора Воронова обвинили в хищении имущества Объединенного стратегического командования Южного военного округа (ОСК ЮВО) на сумму 271 тыс. руб.

Речь идет о диване и двух креслах, находившихся в кабинете обвиняемого. «В один из дней июня 2022 года Виктор Воронов, используя свое служебное положение, лично дал поручение осуществить перемещение мебели из кабинета по месту своего проживания начальнику отдела эксплуатационного содержания центрального филиала жилищно-коммунального управления. В тот же день подчиненные Воронову сотрудники на служебном транспорте, будучи не осведомленными о корыстных намерениях обвиняемого, переместили диван-кровать стоимостью 141 тыс. руб., кресло кожаное стоимостью 61 тыс. руб. и кресло кожаное коричневое “Релакс” стоимостью 69 тыс. руб. в дом Воронова»,— сообщил прокурор в ходе судебного заседания.

Сам генерал-лейтенант Виктор Воронов отрицает свою вину по всем предъявленным обвинениям.

Анастасия Назарова