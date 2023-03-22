Власти Анапы изучили проблемы волонтеров, поддерживающих участников СВО

В Анапе проконтролируют оказание помощи волонтерам, поддерживающим участников специальной военной операции РФ на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

На встрече волонтеров общественных организаций «Время помогать людям», «Светлый мир», «Позывной — культурные люди» и «Феечки СВО» с властями курорта и депутатами ЗСК обсудили вопросы необходимой поддержки активистов. В частности, общественники сообщили о нехватке помещений для сбора гуманитарной помощи и недостатке материалов для изготовления маскировочных сеток, которые пользуются большим спросом.

«К сожалению, мы не смогли одновременно собрать всех волонтеров СВО, их очень много, но в вашем лице я искренне благодарен каждому, кто оказывает неоценимую помощь в приближении общей победы. Прошу сразу сигнализировать о любых проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, будем подключаться и помогать»,— заявил глава Анапы Василий Швец.

Волонтеры, оказывающие поддержку участникам СВО, организуют работу по сбору гуманитарной помощи, изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей, пошиву экипировки для солдат. Как отметил председатель Совета ветеранов Александр Смирнов, в Москве прошло собеседование об открытии в Анапе центра общественного развития «Добро.Центр».

В Анапе действуют пять пунктов сбора гуманитарной помощи, в том числе в торговом центре «Солнечный» на улице Горького и на парковке ТЦ «Красная Площадь» на улице Астраханской. Еще десять пунктов организованы в сельских округах курорта. Работа по поддержке участников СВО на Кубани проходит в ряде муниципалитетов. Всего с начала спецоперации в Краснодарском крае собрали 1,2 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Анастасия Донскова

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