Начальник петербургской полиции рассказал, как общался с телефонными мошенниками

Начальник главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин «неоднократно» становился мишенью телефонных мошенников. Об этом он рассказал на выступлении с докладом по итогам года в Законодательном собрании Петербурга.

«Более того, у меня три сына, был звонок, в частности, якобы от кого-то из них: "Папа, у меня проблемы, я сбил человека, срочно нужны деньги". Я, уже понимая, с кем говорю, сказал: "Сынок, тебе нужно пойти вон в ту сторону". Правда, другими словами»,— рассказал господин Плугин.

По его мнению, телефонное мошенничество в городе со временем «сойдет на нет», с учетом усилий самой полиции.

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