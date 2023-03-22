На Кубани площадь лесных пожаров сократилась в 12 раз

В Краснодарском крае площадь лесных пожаров в прошлом году уменьшилась в 12 раз. Об этом глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как уточнил исполняющий обязанности министра природных ресурсов края Сергей Еремин, в этом году бороться с лесными пожарами в регионе будут почти 3,5 тыс. человек и более 4,5 тыс. единиц техники. «Разработали 42 маршрута наземного патрулирования и 29 дополнительных маршрутов в популярных местах отдыха жителей»,— цитирует господина Еремина пресс-служба администрации края.

Губернатор также поручил усилить контроль и патрулирование лесов в пожароопасный период. «С улучшением погоды люди пойдут на пикники, поэтому необходимо усилить патрулирование популярных мест отдыха на природе, чтобы максимально предупредить возможные возгорания в лесах»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Олег Исаев

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