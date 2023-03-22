Ярославцы стали пессимистичней в оценке своего здоровья

Ярославцы в оценке состояния своего здоровья в 2022 году были более пессимистичны, чем годом ранее. Итоги выборочного наблюдения состояния здоровья населения приводит «Ярославльстат». Статистики проводили опрос в 594 домохозяйствах региона (годом ранее — в 621 домохозяйстве).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поликлиника в Ярославле

Поликлиника в Ярославле



В 2022 году 3% ярославцев-участников опроса оценили состояние своего здоровья как «очень хорошее», 39,2% как «хорошее», 9,4% как «плохое» и 0,7% как «очень плохое». По сравнению с прошлым годом в регионе стало больше пессимистов. В 2021 году «плохим» называли свое здоровье 5% участников опроса, очень плохим» —0,1%.

«Уменьшилось число жителей, считающих свое здоровье крепким, и почти вдвое выросла доля считающих его плохим. При этом численность населения не испытывающего никаких проблем со здоровьем достаточно высока – более 40%, а удовлетворен его состоянием почти каждый второй житель»,— пояснили специалисты «Ярославльстата».

Алла Чижова