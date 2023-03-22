Депутат Лантратова предложила создать на госканалах дирекции детского вещания

Первый заместитель главы комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову и министру цифрового развития Максуту Шадаеву рассмотреть инициативу о создании на телеканалах с государственным участием дирекции детского и юношеского вещания, сообщает ТАСС со ссылкой на копию обращения госпожи Лантратовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как передает агентство, по мнению депутата, сейчас есть острая необходимость в создании и трансляции по общедоступным телеканалам передач, направленных на сохранение традиционных социально-культурных ценностей.

В число государственных телеканалов, в частности, входят «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Пятый канал» и «Звезда», а также детские телеканалы «Карусель» и «Мульт». Дирекция детских и юношеских программ существовала на «Первом канале» до 2007 года.

Эрдни Кагалтынов