Депутаты не хотят безвозмездно отдавать «Почте России» офис ради ребрендинга

Сегодня на комитете по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами был рассмотрен вопрос о безвозмездной передачи помещений из муниципальной в федеральную собственность. Администрация Перми предложила отдать в собственность два помещения по адресу: ул. Куйбышева, 163 и ул. Сестрорецкая, 24. Эти помещения сейчас арендует «Почта России». После передачи в собственность РФ, помещения внесут в уставный капитал почтового оператора.

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Как пояснил начальник департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Хаткевич, с инициативой о передаче имущества выступила почтовая монополия. Ее необходимость госкомпания мотивирует тем, что указанные помещения требуют капитального ремонта. Сейчас идет ребрендинг «Почты России», в рамках которого она готова выделить 21 млн рублей на ремонт этих помещений. Однако политика госхолдинга такова, что деньги выделяются только на те здания, которые находятся в собственности.

Представитель «Почты России», присутствовавшая на заседании, отметила, что после получения недвижимости в собственность офисы не будут перепрофилированы. По ее словам, спектр услуг, оказываемых «Почтой России», растет. Однако здания находятся в плачевном состоянии и требуют серьезного ремонта, в том числе для возможности обслуживания маломобильных граждан.

Александр Хаткевич уточнил, что аренда указанной недвижимости приносит бюджету почти 1 млн руб. в год. Ориентировочная стоимость помещений составляет порядка 7,5 млн руб. Чиновник также уточнил, что арендатор обязан осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. Депутаты усомнились в правильности безвозмездной передачи имущества и предложили отправить вопрос на доработку. В частности для проработки перепрофилирования объектов или возможности возмездной передачи имущества.

Депутат Эдуард Гараев отметил, что нужно настаивать на юридической стороне вопроса. «Если у арендатора есть обязанность делать ремонт, то надо на этом настаивать. Если есть какие-то корпоративные сложности, то при чем здесь мы?», - отметил он. Депутат Алексей Овчинников обратил внимание на то, что даже в собственных помещения «Почты России» на территории Перми ремонты не проводятся. «Не наблюдаем, чтобы все отделения были отремонтированы по какому-то брендбуку», - заметил он. В результате депутаты отправили вопрос на доработку и вернутся к обсуждению, когда «Почта России» представит документы о планах по ремонту и дальнейшей эксплуатации этих помещений.