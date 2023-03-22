Свердловская прокуратура проводит проверку из-за травмирования школьника во время урока физкультуры

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку в связи с травмированием 14-летнего школьника гимназии №116 во время урока физкультуры, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, во время игры в волейбол подросток столкнулся с одноклассником получил «травму в области живота». Придя домой, школьник жаловался на боли в животе отцу, после чего был госпитализирован в детскую городскую больницу бригадой скорой помощи.

Во время проверки прокуратура выяснит обстоятельства и причины произошедшего.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте