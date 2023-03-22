Власти Кубани заявили о сокращении налоговых поступлений от турсферы на 14%

По предварительным прогнозам, по итогам 2022 года в бюджет Краснодарского края ожидается снижение налоговых поступлений от предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края. Ориентировочная динамика поступлений составляет 86%, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

«Снижение налоговых поступлений обусловлено тем, что начиная с января 2022 года налоговые отчисления от предприятий, расположенных на территории федеральной территории "Сириус", больше не зачисляются в консолидированный бюджет Краснодарского края»,— уточнили в министерстве.

Налоговые поступления в бюджет Краснодарского края от санаторно-курортных и туристических организаций в 2021 году составили 12,1 млрд руб. В 2022 году прогнозируемая сумма налоговых поступлений от турсферы в бюджет региона составляет 10,4 млрд руб.

Тат Гаспарян

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