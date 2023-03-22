В Ярославской области ребенка сняли со льдины

В Тутаеве Ярославской области спасли ребенка, плывшего по Волге на льдине. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ребенок на льдине в Тутаеве

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Ребенок на льдине в Тутаеве

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

В 19.45 вечера 21 марта льдину с ребенком заметили на спасательной станции Тутаева.

«Где-то в 800 метрах от спасательной станции на льдине плыл ребенок. Льдина была немаленькая, но наличие промоин на ней никто не исключал. Поэтому, конечно, подросток был в большой опасности»,— рассказал спасатель Борис Зеленов.

В течение трех минут сотрудники МЧС были на месте происшествия, подростка со льдины сняли и доставили обратно на берег.

В Ярославской области действует запрет выхода на лед. Последнее серьезное происшествие случилось в Диево-Городище 20 марта, где пять человек провалились под лед. Поиск двоих пропавших продолжают водолазы.

Андрей Иванов