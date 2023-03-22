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Туристические возможности Самарской области показали на федеральном уровне

Туристические возможности Самарской области показали на 29-й международной туристической выставке MITT, крупнейшей в стране в категории «Туризм и отдых». Делегацию региона представили заместитель председателя облправительства Александр Фетисов и министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Правительство области в рамках выставки подписало соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере туризма с АО «АВТОВАЗ». Договор направлен на проведение совместной работы с целью продвижения туристических возможностей региона и автомобилей под брендом Lada, развитие событийного и промышленного туризма. Также было подписано соглашение с ПАО «Сбербанк», направленное на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма Самарской области, за счет создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта.

В ходе выставки также обсудили планы по строительству круглогодичного туристического комплекса «Отважный» в Жигулевске.

В 2022 году туристский поток на территории Самарской области превысил 2,5 млн человек, что стало абсолютным рекордом для региона.

Андрей Сазонов

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