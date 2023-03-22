Прессовщик завода из Богдановича погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 46-летний доброволец из Богдановича (Свердловская область) Дмитрий Архипов. Об этом со ссылкой на администрацию уральского города сообщает Е1.ru. Прощание с ним состоится 24 марта.

Дмитри Архипов был прессовщиком огнеупорного завода. У него остались жена, совершеннолетний сын и 10-летняя дочь.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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