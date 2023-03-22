В Петербурге 23 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Администрация Санкт-Петербурга объявила в городе повышенный, «желтый» уровень погодной опасности на ближайшие сутки. В городе ожидается порывистый ветер более 15 м/с.

«По информации Росгидрометцентра, с 06 часов 23 марта до 00 часов 24 марта в Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра»,— говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Отмечается, что самые сильные порывы ветра синоптики ожидают в прибрежных районах города, там его скорость будет достигать 18 м/с. По данным центра «Фобос», в городе также местами пройдет небольшой снег.

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