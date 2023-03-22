На вантовом мосту КАД до 10 мая перекроют две полосы

На вантовом мосту КАДа из-за дорожных работ до 10 мая будет ограничено движение. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

«Работы по замене деформационного шва вантовом мосту будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД»,— отметили в пресс-службе.

Первую и вторую полосы на 56-м километре внутреннего кольца КАД перекроют с 6 по 24 апреля. С 25 апреля по 10 мая будет закрыто движение на других двух полосах. Кроме того, на этом участке ограничат скорость движения — до 50 км/ч.

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