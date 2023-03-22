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Мобилизованные жители Ярославской области погибли в ходе СВО

В ходе специальной военной операции РФ на Украине погибли мобилизованные уроженцы Ярославской области Никита Соколов и Сергей Борисов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Свечи на службе в Ярославле

Свечи на службе в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Свечи на службе в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

21-летний Никита Соколов и 31-летний Сергей Борисов были гранатометчиками мотострелкового отделения. У Никиты Соколова остались мать, отец и бабушка, сегодня прощание с погибшим прошло в Пошехонье. У Сергея Борисова остались жена, дети, мать и отец. Траурные мероприятия также прошли сегодня в Переславле-Залесском.

В правительстве добавили, что погибшие представлены к награждению орденами Мужества посмертно, а их семьи получат соответствующие выплаты.

Алла Чижова

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