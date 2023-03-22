Объем отпуска электроэнергии из сети «Россети Тюмень» в 2022 году составил 54,7 млрд кВт*ч

В 2022 году объем отпуска из сети компании «Россети Тюмень» увеличился на 4,8 %, или 2,5 млрд кВт*ч относительно 2021 года и составил 54,7 млрд кВт*ч.



В структуре полезного отпуска 70% пришлось на предприятия нефтегазового сектора. Объем трафика для предприятий нефтегазового сектора, расположенных в ХМАО-Югре и ЯНАО вырос на 6,3% по итогам года, а для компаний из непромышленного сектора экономики – на 3,2 % (свыше 2,15 млрд кВт*ч). По группе территориальных сетевых организаций рост составил 0,1% к 2021 году.

Что касается объема электроэнергии, переданной населению, он вырос на 6% к уровню 2021 года. Так, бытовой сектор Тюменской области получил из распределительной сети энергокомпании почти 1,1 млрд кВт*ч. Стоит отметить, что положительный эффект оказали мероприятия «Россети Тюмень», направленные на снижение потерь. Благодаря регулярным рейдам энергетиков и взаимодействию с органами правопорядка объем энерговоровства, выявленного в прошлом году, сократился в 8 раз.