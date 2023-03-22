Нижегородка перевела мошеннику 4,5 млн рублей в попытке заработать на бирже

Мошенник выманил у жительницы Нижнего Новгорода 4,5 млн руб., пообещав ей заработок на сделках с ценными бумагами. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, пострадавшая работает экономисткой в крупной фирме. Она рассказала полицейским, что встретила на сайте знакомств мужчину, который предложил ей заработать на бирже. С ноября 2022 года по январь 2023 года потерпевшая переводила деньги на счета, продиктованные новым знакомым, часть средств она взяла в кредит. Получив деньги, мошенник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Ведется расследование.

Елена Ковалева