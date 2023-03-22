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обновлено 16:13

Пермский майнер, незаконно подключившийся к подстанции, выплатит энергетикам компенсацию

Пермский районный суд взыскал с владельца незаконной майнинговой фермы более 200 тыс. руб. Об этом сообщили "Ъ-Прикамье" в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее энергетики вместе с полицейскими обнаружили в одном из населенных пунктов Пермского муниципального округа незаконно действующую майнинговую ферму, расположенную в строящемся коттедже. Оборудование для добычи криптовалюты было незаконно подключено к трансформаторной подстанции, принадлежащей электросетевой компании. Объем незаконного использования электроэнергии превысил 67,3 тыс. киловатт-часов. Сумма ущерба составила более 218 тыс. руб.

Рассмотрев иск компании «Россети Урал», суд взыскал с недобросовестного майнера причиненный ущерб. Ответчик также возместит расходы по уплате госпошлины.

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