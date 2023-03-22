Проезд по низководному мосту на реке Вала в Удмуртии 23 марта могут запретить из-за подтопления

23 марта в Удмуртии прогнозируется подтопление низководного моста на реке Вала, расположенного на дороге между деревнями Новое Водзимонье и Гуляево. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в случае подтопления движение по мосту будет закрыто.

При необходимости транспортировка жителей будет осуществляться при помощи лодочной переправы. Угрозы подтопления населенного пункта нет.

Жителей республики просят выбирать пути объезда. Так, на автомобилях повышенной проходимости добраться до деревни Гуляево можно в объезд с. Вавож — с. Ньюрдор-Котья — д. Лыстем — с. Какмож — д. Нижний Юсь — Гуляевская ж/д площадка — д. Гуляев.