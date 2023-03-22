Власти США сообщили о намерении обязать ювелиров из стран G7 доказывать нероссийское происхождение алмазов

Глава управления по координации санкций США Джеймс О'Брайен заявил, что от компаний ювелирной и гранильной отраслей в странах G7 могут требовать подтверждения, что импортируемые ими бриллианты не имеют российского происхождения. В рамках западных санкций компаниям из США, Британии и Евросоюза запрещено приобретать алмазы у российской компании АЛРОСА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Возможно введение декларации о том, что бриллианты, импортируемые в США и на рынки G7, изначально не были добыты в России»,— цитирует Джеймса О'Брайена специализирующийся на освещении новостей ювелирной промышленности журнал Rapaport.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

По словам господина О'Брайена, меры по ужесточению контроля за ювелирными компаниями необходимо ввести для того, чтобы попавшая под санкции компания АЛРОСА не могла получать доходы от продажи алмазов за рубеж. Он утверждает, что АЛРОСА «глубоко связана с властными структурами в России» и правительство США хочет убедиться, что поступления от ее деятельности не используются для финансирования расходов на проведение военной операции на Украине.

АЛРОСА, занимающая первое место в мире по объему добычи алмазов, ранее попала под ограничения ЕС, США и Великобритании. Из-за санкций против АЛРОСА одна из крупнейших компаний на рынке добычи алмазов De Beers подняла цены на 7%. Как сообщал «Ъ», из-за санкций против компании АЛРОСА увеличились поставки российских алмазов в Индию, но при сделках с покупателями из этой страны возникают проблемы с оплатой.

Подробнее о ситуации в отрасли читайте в материале «Ъ» «Санкционная огранка».