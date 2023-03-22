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Определены сроки приемной кампании в первые классы школ в Самаре

Приемная кампания в первые классы самарских школ на 2023-2024 учебный год начнется 31 марта. Об этом сообщает городская администрация.

«Прием детей в первые классы общеобразовательных учреждений Самары пройдет в два этапа»,– говорится в сообщении.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Первый этап приемной кампании в первые классы самарских школ начнется с 9:00 (MSK+1) 31 марта и продлится до 30 июня включительно. Во время него родители или законные представители могут подать заявление в школы, закрепленные по прописке, а также в лицеи и гимназии, которые закреплены за всем городом.

Второй этап пройдет с 9:00 6 июля по 5 сентября. В течение него родители или законные представители будут подавать заявление в любую школу Самары на свободные места.

Георгий Портнов

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