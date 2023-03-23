Покинувший исправительные работы из-за обстрелов белгородец избежал колонии

Советский райсуд Воронежа не стал менять исправительные работы на более строгий вид наказания жителю приграничного города Шебекино в Белгородской области, покинувшему место отбытия наказания из-за обстрелов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказали в пресс-службе суда, мужчина по приговору Шебекинского райсуда находился на исправительных работах на местном заводе в должности оператора прецизионной резки 4-го разряда. После начала массированных обстрелов города осужденный, опасаясь за себя и близких, уехал вместе со своей семьей в Воронеж. О переезде он сообщил в службу исполнения наказаний.

Личное дело осужденного передали в Воронеж. Инспекция потребовала, чтобы он либо вернулся в Шебекино, либо явился туда с заявлением об увольнении, а представитель ведомства потребовал через суд заменить работы на более строгий вид наказания. Суд отклонил требование, установив, что в действиях осужденного, с учетом обстоятельств, отсутствовало злостное уклонение от отбывания исправительных работ. В Воронеже он самостоятельно устроился на работу, где теперь может отбывать наказание.

Город Шебекино подвергается массированным обстрелам с осени. В феврале за неделю в результате падения снарядов там погибли два человека и пострадали десятки зданий. Также в Шебекино фактически перестали существовать два торговых центра.

Сергей Толмачев, Воронеж