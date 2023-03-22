Самарастат заявил о росте рождаемости и падении смертности в регионе

В январе текущего года в Самарской области родилось 1997 человек. Годом ранее в регионе появилось на свет 1915 жителей. Данные опубликовал Самарастат.

Кроме того, по данным ведомства, в первом месяце текущего года в регионе умерло 4159 человек. В январе минувшего года число скончавшихся в Самарской области граждан составило 4324 человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Также, по информации Самарастата, в отчетном периоде в регионе выросло число браков. В январе текущего года в регионе вступили в брак 864 раза, а годом ранее – 810. Одновременно с этим за год в Самарской области выросло и число разводов. В январе текущего года в регионе расторгли брак 1070 раз, в январе минувшего года – 986.

Георгий Портнов