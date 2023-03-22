В Севастополе громкие звуки объяснили уничтожением снаряда времен войны

Громкие звуки, напугавшие жителей Севастополя, связаны с ликвидацией снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Боеприпас уничтожили на полигоне в районе Кара-Кобы силами МЧС города.

«Такие мероприятия идут регулярно (минимум два раза в неделю), поэтому заранее о них ведомство не сообщает. В городе все спокойно»,— отметил Михаил Развожаев.

Ранее в Севастополе обнаружили немецкий авиаснаряд SD-50 времен войны на территории садоводческого товарищества «Поиск» в Балаклавском районе. Боеприпас ликвидировали на месте. В уничтожении SD-50 задействовали 95 человек.

Анастасия Донскова

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