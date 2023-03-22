Правительство Башкирии снизило на 1,5 млрд рублей финансирование местных бюджетов

В текущем году межбюджетные трансферты из бюджета Башкирии местным бюджетам составят в общей сложности 100,5 млрд рублей, из них на выравнивание бюджетной обеспеченности — 7,8 млрд руб., сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на заседании правительства Башкирии.

В прошлом году общий объем финансовой помощи, передаваемой из бюджета республики местным бюджетам, составил 102 млрд руб. Из них нецелевая финансовая помощь составила 12 млрд руб., в том числе в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности — 7,5 млрд руб., отметил он. По его словам, эти средства направлены на финансирование первоочередных и социально-значимых расходов.

Майя Иванова

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