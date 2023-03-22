Прокуратура в Рыбинске взыскала с группы обнальщиков 26 млн рублей

В Рыбинске с трех местных жителей в доход государства взыскали 26 млн руб., полученных преступные путем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Табличка на здании Рыбинской городской прокуратуры

Табличка на здании Рыбинской городской прокуратуры



В суд с гражданским иском обратилась Рыбинская городская прокуратура. Основанием для подачи иска стал обвинительный приговор суда в отношении трех членов преступной группы. Летом 2022 года Рыбинский городской суд признал их виновными в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как пояснили в прокуратуре, в период с января 2018 по июль 2020 года осужденные при проведении незаконных кассовых операций оставляли себе комиссионное вознаграждение. В результате этой деятельности они получили многомиллионный доход.

«В соответствии с положениями законодательства сделка, совершенная с целью заведомо противной основам правопорядка, ничтожна. Все полученное сторонами по такой сделке подлежит взысканию в доход государства. Рыбинский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и взыскал с ответчиков солидарно в бюджет Российской Федерации более 26 млн руб.»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Алла Чижова