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Первого замглавы района Волгоградской области оштрафовали за нарушение при рассмотрении обращения граждан

Прокуратура Городищенского района Волгоградской области провела проверку, в результате которой оштрафовали первого заместителя главы района Александра Сафонова. Чиновника осудили за нарушение при рассмотрении обращения местной жительницы.

Женщина обратилась в администрацию с вопросом о предоставлении информации о своем земельном участке, но господин Сафонов ответил отказом в предоставлении совершенно другой услуги – выдаче копий документов.

По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело. Мировой судья третьего судебного участка Городищенского района оштрафовал Александра Сафонова на пять тысяч рублей.

Дарья Васенина

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