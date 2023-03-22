На обустройство цветников в Центральном районе Челябинска выделили 25 млн рублей

Объявлен аукцион по поиску подрядчика для обустройства клумб, вазонов и цветочных конструкций в Центральном районе Челябинска. Начальная цена контракта составляет 25,3 млн руб. Заявки принимают до 6 апреля, итоги торгов подведут 11 апреля, сообщается на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, клумбы нужно будет оформить, в частности, на Алом поле, площади Павших Революционеров, бульваре Славы, разделительной полосе по улице Труда, возле Публичной библиотеки и в сквере у театра оперы и балета. Вазоны и цветочные конструкции появятся на улицах Лесопарковая и Академика Королева, возле мемориального комплекса «Солдатам правопорядка» и здания администрации Центрального района. На участках планируется посадить бегонии, петунии, тюльпаны, агератум, крестовник, шалфей, колеус и индийскую канну. Следить за цветами нужно будет до конца октября этого года.