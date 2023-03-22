Башкирии в прошлом году было выделено 144,5 млрд руб. из федерального бюджета

Башкирии из федерального бюджета в 2022 году было выделено около 98 млрд руб., еще 46,5 млрд руб. поступили напрямую предприятиям и учреждениям республики, минуя бюджетную систему, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, передает пресс-служба правительства.

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Он заявил, что по объему безвозмездных поступлений в региональный бюджет республика занимает седьмое место, в ПФО – первое.

По словам первого вице-премьера – министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова, было освоено 140,3 млрд рублей выделенных средств.

В текущем году от республики направлены 93 заявки на федеральное финансирование на общую сумму 76,5 млрд руб. Из них одобрены 72 заявки на 53,3 млрд руб.

Влада Шипилова

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