Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, в каких районах Москвы чаще всего совершаются сделки по покупке жилья в массовом сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Первичное жилье комфорт-класса — лидер по востребованности в столице среди всех сегментов недвижимости от застройщиков. На такие квартиры приходится почти 75% от всего спроса. И за 12 месяцев эта доля подросла более чем на 7%, подсчитали эксперты компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

За последний зимний месяц в массовом сегменте оформлено 2,5 тыс. сделок, что почти на 9% меньше, чем в январе этого года, и почти на 30% меньше, чем в феврале 2022-го. Спрос на новостройки города в старых его границах в целом сократился — падение более чем на 36% год к году. Но среди всех классов первичной недвижимости именно массовый сегмент демонстрирует наибольший запас прочности.

Основной объем реализации, по данным брокеров, приходится сейчас на 10 столичных районов, доля которых превышает показатель в 55%. Наибольшая объем реализации у района Очаково-Матвеевское, в пределах 12,9%, району Люблино достается 8%, а у Нижегородского района — почти 6%.

Некоторые прежние районы-лидеры уступили свои позиции, отмечают эксперты. Самое значительное снижение спроса отмечено в трех локациях. Район Люблино переместился с первого места на второе. Здесь стало на 25% меньше сделок. В Нижегородском районе спрос упал на 38%. Молжаниновский район, где объем сделок уменьшился на 34%, опустился с четвертой позиции на шестую.

При этом ряд районов, напротив, вышли на более высокие позиции в рейтинге. Так, наибольший прирост показал Головинский район, где спрос увеличился на 44,5%. Район перебрался с 10-го на шестое место. С 11-й на пятую позицию переместилось Западное Дегунино. Лидером же по спросу стал район Очаково-Матвеевское с ростом на 23,5%.