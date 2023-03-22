«"Семерка" продолжает оставаться самым распространенным автомобилем»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие модели наиболее часто встречаются в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: брошюра «Союзавтоэкспорта» Фото: брошюра «Союзавтоэкспорта»

Лет восемь назад, когда Ford Focus еще считался одной из самых продаваемых в России иномарок, а американская компания продавала у нас еще и внедорожники, на Кольском полуострове был устроен тест-драйв этих самых внедорожников. Кульминацией этих испытаний должен был стать штурм крутого склона, размытого дождями, неподалеку от Териберки.

«Все EcoSport остаются внизу,— командовал один из инструкторов по рации, — поставленная задача не для него. Вверх едут только Kuga и Explorer». Другие инструкторы выстроились на склоне, чтобы подсказывать участником восхождения, где и как надо работать рулем и педалями. И тут по рации новая команда: «Пропускаем встречные машины».

По склону спускается пара ВАЗ-2107, водители которых с интересом смотрят на наши драматичные приготовления. Очевидно, что, если «Жигули» здесь спускаются, то этим же маршрутом они поднимались, — дорога была тупиковая.

ВАЗ-2107 был снят у нас с производства еще в 2012 году. Про «у нас» я сказал неслучайно, потому что нашу «семерку» до 2014 года выпускали в Египте, но к нашей истории это не относится. Так вот, у нас этих машин было выпущено столько, и наши люди научились так приучать эти заднеприводные седаны к самым разным условиям эксплуатации, что вазовская «семерка» продолжает оставаться в стране самым распространенным автомобилем.

На учете таких машин стоит 1,5 млн штук. На втором месте с большим отрывом — Kia Rio, 1,03 млн единиц. Далее в списке следует ВАЗ-2106 — вообще анахронизм, снятый с производства еще в 2006 году. Потом идет классическая трехдверная «Нива» и Hyundai Solaris. Замыкают топ-10 в порядке убывания количества экземпляров: вазовская «десятка», Renault Logan, Ford Focus, Lada Samara и Toyota Corolla.

Эти цифры обнародовало аналитическое агентство «Автостат». По его данным, на 1 января 2023 года в России числились 45,39 млн легковых автомобилей.