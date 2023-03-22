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В Пензенской области планируют продлить действие льготных условий аренды земли

На сегодняшнем брифинге в министерстве государственного имущества Пензенской области глава ведомства Андрей Кудинов рассказал о планах про продлению действующего сейчас механизма расчеты арендной платы за земельные участки.

Министр объяснил, что сейчас сумма платы рассчитывается в зависимости от кадастровой стоимости участка: предыдущий размер суммы применяется, если стоимость увеличилась, а новый, если уменьшилась.

Предполагается продлить действие меры на этот год, а затем примут решение о возможности ее пролонгации.

Дарья Васенина

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