В Пензенской области планируют продлить действие льготных условий аренды земли

На сегодняшнем брифинге в министерстве государственного имущества Пензенской области глава ведомства Андрей Кудинов рассказал о планах про продлению действующего сейчас механизма расчеты арендной платы за земельные участки.

Министр объяснил, что сейчас сумма платы рассчитывается в зависимости от кадастровой стоимости участка: предыдущий размер суммы применяется, если стоимость увеличилась, а новый, если уменьшилась.

Предполагается продлить действие меры на этот год, а затем примут решение о возможности ее пролонгации.

Дарья Васенина