Исполняющим обязанности сити-менеджера Агидели назначен Денис Ирназаров

Исполняющим обязанности главы администрации Агидели назначен 33-летний Денис Ирназаров. Он будет руководить мэрией до окончания конкурса на вакантную должность. Документы на участие от кандидатов будут приниматься с 27 по 31 марта, итоги подведут 14 апреля. Соответствующие решения опубликованы на сайте городской администрации.

Бывший глава администрации Агидели Фанис Гильванов, занимавший должность с 2016 года (в октябре 2020 года был переизбран), ушел в отставку с 21 марта. «Ъ-Уфа» господин Гильванов сообщил, что уход с должности — «не мое решение».

Денис Ирназаров родом из Сибая. В 2012 году получил экономическое образование в Башкирском государственном университете, а в 2016 году заочно получил диплом по специальности юриспруденция. С июля 2013 года работал в министерстве промышленности и инновационной политики Башкирии, а с сентября 2019 года занимал должность замглавы Караидельского района, где курировал вопросы экономики и промышленности.

Карина Мамаева

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