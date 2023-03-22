При реконструкции элеватора в Новороссийске сохранят помещения, фасад и винтовую лестницу

Помещения, конструкции, фасад и винтовую чугунную лестницу элеватора в Новороссийске отнесли к предмету охраны. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, эти элементы будут сохранены при реконструкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов, здание элеватора в настоящее время не используется по прямому назначению. Ведутся работы по проектированию реконструкции объекта и его приспособлению под современные нужды.

«Сейчас лицензированная организация разрабатывает проект таких мероприятий, в котором будет предусмотрено сохранение его уникальных особенностей, определенных в качестве предмета охраны»,— пояснил господин Лузинов.

Новороссийский элеватор построили в 1894 году по проекту инженера Станислава Кербедза. Технологическими работами руководил инженер-механик Александр Щенснович, который оснастил элеватор трехфазной системой тока взамен однофазной. В начале ХХ века через новороссийский элеватор проходило три четверти от общероссийского экспорта зерна.

Анастасия Донскова

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