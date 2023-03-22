ВТБ за квартал увеличит портфель депозитов на 1 млрд юаней

Портфель депозитов розничных клиентов в китайской валюте по итогам первого квартала в ВТБ вырастет на 1 млрд юаней — до 7,7 млрд, сообщает пресс-служба банка. С начала года, по данным кредитной организации, прирост составит более 15% за счет повышенных ставок по вкладам и продолжающейся «дедолларизации» сбережений.

Спрос на вклады в китайской валюте, отмечают в банке, происходит за счет повышения максимальных ставок по таким депозитам, а также снижения интереса к долларовым инструментам.

«За последний год вклады в юанях стали популярной альтернативой классическим валютным вкладам в долларах и евро. По итогам первого квартала мы рассчитываем увеличить портфель вкладов в китайской валюте на 1 млрд юаней, а в целом за год он удвоится», — отметила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

За январь-февраль этого года портфель рублевых депозитов физлиц в ВТБ, по данным банка, вырос на 6% и достиг 3 трлн руб., а портфель вкладов во всех валютах увеличился на 5,3% — до 3,44 трлн. Объем всех классических розничных сбережений в банке с начала года вырос более чем на 50 млрд руб. и достиг 5,25 трлн руб.