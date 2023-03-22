В Нурлате простились с погибшим в спецоперации добровольцем

В Нурлате прошло прощание с добровольцем Ленаром Вафиным, который погиб в ходе спецоперации. Об этом пишет «Нурлат-информ» (входит в госхолдинг «Татмедиа»).

Погибший учился в школе №8 в Нурлате, затем он окончил Набережночелнинский автомеханический техникум, после этого он отслужил в армии.

Прощание с Ленаром Вафиным прошло на территории мечети в микрорайоне железнодорожников. Глава района Алмаз Ахметшин выразил соболезнования близким погибшего.

Погибшему посмертно указом президента наградили Орденом мужества. Его похоронили на городском кладбище.

"Ъ-Казань"