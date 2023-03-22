В Севастополе наградят девушек-военных, сбивших иностранные беспилотники

К госнаградам и премиям представят двух военнослужащих из Севастополя, которые смогли уничтожить два беспилотника, атаковавших военные объекты утром 22 марта. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании коллегии Минобороны.

БПЛА уничтожили девушки-военные: старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главная старшина Татьяна Целуйко.

Напомним, утром 22 марта три беспилотника попытались нанести удары по объектам в бухтах Севастополя. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Олег Исаев

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