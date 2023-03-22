В Краснодаре экс-замначальников службы приставов будут судить за взяточничество

В Краснодаре перед судом по обвинению во взяточничестве и служебном подлоге (ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ) предстанет 33-летний бывший заместитель начальника краевого управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Его 36-летний коллега обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, экс-замначальники госоргана, используя служебное положение, с 2019 по 2021 год организовали преступную схему по получению взяток.

Согласно одному из установленных эпизодов, в марте 2019 года в одном из территориальных отделов судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении мужчины на сумму более 350 тыс. руб. Должнику было временно запрещено выезжать из России. Чтобы снять ограничение, мужчина через посредников передал 33-летнему замначальнику краевого управления ФССП 15 тыс. руб.

Всего было установлено три эпизода передачи и получения взяток на сумму 150 тыс. руб.

«В результате преступной деятельности фигурантов должники смогли покинуть страну, имея непогашенные задолженности по исполнительным производствам на сумму свыше 1,4 млн руб.»,— говорится в сообщении краевого управления СКР.

В качестве посредника в преступном сообществе выступала 32-летняя бывшая судебный пристав. Взяткодателями по делу проходили двое местных жителей. Однако все они были освобождены от уголовной ответственности «в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, а также в связи с добровольным сообщением о даче взятки после совершения преступления».

33-летний замначальника краевого управления ФСПП помещен под домашний арест. Имущество фигурантов арестовано.

Олег Исаев

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