В Перми скончался известный ученый-эколог

В ночь с 21 на 22 марта в возрасте 87 лет скончался основатель кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ, заслуженный эколог РФ, профессор Георгий Воронов. Об этом сообщается на официальной странице кафедры в соцсети «ВКонтакте». Коллектив кафедры выразил соболезнования родным и близким ученого. Прощание с ним состоится 24 марта в 12:40 в прощальном зале на ул. Старцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кафедра биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Фото: Кафедра биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ

Георгий Воронов окончил географический факультет МГУ. По распределению работал в Институте географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР, где в 1961 году поступил в аспирантуру. Затем перешел в лабораторию зоологии Сахалинского комплексного НИИ ДВО АН СССР. Позже переехал в Пермь, где сначала устроился в педагогический институт (сейчас Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет), а с 1976 году начал работать в классическом университете. В 1977 году основал на географическом факультете вуза природоохранную кафедру и возглавлял ее до 2008 года. Под руководством профессора в Прикамье были реализованы проекты создания заповедников «Басеги» и «Вишерский», а также была разработана сеть региональных особо охраняемых природных территорий.

Помимо ученого звания профессора, Георгий Воронов был удостоен званий академика Российской экологической академии, Международной академии наук экологической безопасности, академического советника Международной академии наук высшей школы, почетного члена Пермской федерации охотников и рыболовов, Всероссийского общества охраны природы, ассоциации Росохотрыболовсоюз. Также ему присвоены звания «Заслуженный эколог РФ», «Почетный работник высшего профессионального образования».