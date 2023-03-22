Кубань заняла 63-е место по уровню импортозависимости

Краснодарский край занял 63-е место по уровню импортозависимости отраслей специализации с учетом их вклада в региональную экономику. Об этом говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По уровню импортозависимости регион набрал 3,1%. В Адыгее показатель составил 3%, республика заняла 66-е место. Крым оказался на 64-м месте (3,1%), Севастополь — на 76-м (2,6%).

Самыми независимыми от импорта регионами стали Чечня (1,6%), Ингушетия и Алтай (по 2,2%). Лидером по зависимости стала Калужская область (5,8%). Второе и третье места заняли Ульяновская (5,5%) и Самарская (5,4%) области соответственно.

По данным Банка России, наибольшая доля импорта из государств, объявивших в отношении РФ санкции, наблюдается в автомобилестроении (25%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (18%), прочих транспортных средств (16%), а также в сфере машин и оборудования и фармацевтики (по 15%).

«Чем активнее регионы привлекали зарубежных инвесторов, строили новые заводы и формировали новые отрасли специализации за предыдущие двадцать лет, тем сложнее оказалась их экономическая ситуация в 2022 году»,— отметил директор Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram