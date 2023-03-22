В Удмуртии осужден поджигатель отделения полиции

Поджегший ижевский отдел полиции Рустам Мамедов предстал перед Верховным судом Удмуртии. Его признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенном из ненависти, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР

По данным суда, 25-летний мужчина в ночь на 3 сентября 2022 года решил поджечь здание отдела полиции №2. Мотивом для преступления стала ненависть и желание привлечь внимание со стороны полицейских для дальнейшего нападения на них. Для этого Рустам Мамедов подготовил 13 бутылок с керосином и фитилями, газовую зажигалку и ножи, которыми намеревался ранить полицейских.

На месте преступления мужчина бросил в здание бутылки с зажигательной смесью, в результате чего загорелась входная дверь. Затем Рустам Мамедов напал на прибывших патрульных и нанес им удары ножом в область головы, грудной клетки и спины. Один из полицейских применил табельное оружие и обезвредил нападавшего. Задержали Рустама Мамедова прибывшие на место дополнительные силы полиции и МЧС. В результате преступления серьезно пострадали двое патрульных — причинен тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично, а также раскаялся в совершенном преступлении.

Суд приговорил Рустама Мамедова к 17 годам лишения свободы, 3 из которых он проведет в тюрьме. Еще 14 лет ему предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима. При этом суд учел смягчающие обстоятельства, в числе которых состояние здоровья мужчины и добровольное возмещение ущерба, причиненного поджогом.

Софья Лямина, Ижевск