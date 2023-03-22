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В Оренбуржье введут штрафы за нарушения при отлове безнадзорных животных

Законодательное Собрание Оренбургской области в среду приняло в первом чтении поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Они касаются введения ответственности за нарушение порядка отлова животных без владельцев, их транспортировки, учета и возврата. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«За указанные правонарушения будет предусмотрено наказание в виде административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от 1 до 5 тыс. рублей, на юридических лиц – от 10 до 30 тыс. рублей»,– говорится в сообщении.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме того, документ предусматривает штрафы за нарушение правил организации работы приютов для животных и норм содержания в них. Их сумма для индивидуальных предпринимателей составит от одной до пяти тыс. руб., для юридических лиц – от десяти до 20 тыс. руб. Предполагается, что составлять протоколы за указанные нарушения будет министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.

Ранее депутаты заксобрания Оренбургской области приняли в первом чтении законопроект об обращении с животными. Документ разграничивает полномочия заксобрания, губернатора, правительства области и уполномоченного органа исполнительной власти в этой сфере. Так, правительство региона будет устанавливать правила работы приютов, порядок обращения с безнадзорными собаками и кошками. В регионе введут дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Законом отгородятся от собак».

Георгий Портнов

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