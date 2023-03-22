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В Сочи полицейские осуждены за получение взяток от задержанных

Вступил в силу приговор Лазаревского суда города Сочи в отношении сотрудников МВД Андрея Карамана, Эдуарда Календжяна и Андрея Титова, а также местного жителя Ясона Кешина, которые признаны виновными во взяточничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Противоправная деятельность полицейских была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В период с октября 2019 года до января 2020 года сотрудники МВД Караман, Титов и Календжян действовали группой с целью получения денежных средств от лиц, употребляющих наркотические вещества, за увод от уголовной ответственности. В качестве посредника полицейские привлекли своего знакомого Ясона Кешина. Суд установил три случая получения полицейскими взяток в сумме от 86 тыс. руб. до 150 тыс. руб.

С учетом роли каждого из подсудимых Андрею Титову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет, Эдуарду Календжяну – на 7 лет, Андрею Караману – на 8 лет, всем – в колонии строго режима. Их сообщник Ясон Кешин осужден на 6 лет колонии общего режима.

Анна Перова, Краснодар

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