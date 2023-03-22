Эксперт: транспортная доступность городов Кубани для властей в приоритете

Проблемы транспортной доступности курортов черноморского побережья края, портов Тамань и Новороссийск, транзита в Крым и в целом городов Кубани — одна из приоритетных задач как руководства Краснодарского края, так и правительства РФ, считает генеральный директор «Союза дорожников Кубани» Дарья Чубачук.

«В 2023 году объем средств дорожного фонда Краснодарского края не только не подвергся сокращению, но даже был увеличен. По заказу регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства на территории Кубани реализуются такие важнейшие для края объекты, как "Обход Тимашевска, 4-й этап", "Строительство дороги Черниговская — Дагомыс", "Реконструкция трассы Краснодар — Ейск", "Строительство нового Яблоновского моста"»,— рассказала «Ъ-Кубань» Дарья Чубачук.

Продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований, реализуемые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Госпожа Чубачук особо отметила, что на всех вышеупомянутых и многих других объектах, реализуемых по заказу минтранса Краснодарского края, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы выполняют местные кубанские дорожники, которые входят в Краснодарскую краевую ассоциацию работодателей «Союз дорожников Кубани».

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба администрации региона, в 2023 году дорожный фонд Краснодарского края составит 51,7 млрд руб. Это почти на 16% больше, чем в 2022-м.

«Мы существенно увеличиваем дорожный фонд. Несмотря на масштабные работы по ремонту и строительству дорог, транспортных развязок, которые в регионе уже ведутся, объемы необходимо наращивать. Этого от нас ждут жители краевой столицы и отдаленных поселков, хуторов и станиц»,— заявлял глава региона Вениамин Кондратьев.

В 2023 году деньги направят на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание региональных и местных дорог, а также реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Эти работы уже стартовали в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях. По нацпроекту отремонтируют 86 участков дорог общей протяженностью 100,3 км.

В этом году будет достроен Яблоновский мост, продолжится строительство трассы Краснодар — Ейск. Отремонтируют мосты в Новороссийске, Армавире, а также Славянском, Лабинском, Темрюкском, Динском и Успенском районах края.

Андрей Пугачев

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