Нововоронежская АЭС: при поддержке атомщиков Нововоронежский политехнический колледж стал вузом

Нововоронежский политехнический колледж (НВПК, филиал НИЯУ МИФИ) переименован в Нововоронежский политехнический институт при НИЯУ МИФИ. Соответствующий приказ подписал ректор ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Фото: Нововоронежский политехнический институт

Реализация масштабного проекта по реорганизации Политехнического колледжа в институт стала возможной благодаря поддержке Нововоронежской АЭС и Концерна «Росэнергоатом». Идея трансформации образовательного учреждения в вуз нашла поддержку не только на уровне Госкорпорации «Росатом», но и в Госдуме.

В результате кардинального изменения структуры учебного заведения оно сможет готовить теперь специалистов по системе бакалавриата (4 года) с соответствующей адаптацией учебно-методической базы.

О направлениях подготовки и условиях поступления будущим абитуриентам в Нововоронежском политехническом институте рассказали на дне открытых дверей. Мероприятие посетили выпускники 9 и 11 классов и их родители.

В сентябре 2023 года в Нововоронежском политехническом институте первая группа студентов начнет обучение по программе высшего образования «Ядерная энергетика и теплофизика», в последующем будет осуществлен набор по направлениям «Электроэнергетика и электротехника», «Управление в технических системах».

Также продолжится работа по подготовке специалистов по специальностям и профессиям среднего профессионального образования: «Дефектоскопист», «Электрические станции, сети и системы», «Атомные электрические станции и установки», «Экономика и бухгалтерский учет».

Напомним, что еще в 2021 году на базе НВПК по инициативе НВАЭС впервые открылась базовая кафедра «Технология ВВЭР в АЭС», которую возглавил директор НВАЭС Владимир Поваров.

«Для решения кадровых вопросов на предприятиях атомной отрасли нужны высококвалифицированные сотрудники, имеющие соответствующее образование. Реорганизация Нововоронежского политехнического колледжа в институт гарантирует качественную подготовку к работе на атомных объектах, в том числе на Нововоронежской АЭС», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

«В настоящее время идет процедура закупки оборудования, отвечающего всем современным требованиям, предъявляемым к образовательному процессу. Методику обучения специалистов можно назвать уникальной. В образовательный процесс будут максимально вовлечены ученые с Нововоронежской АЭС, где сейчас работают 2 доктора и 18 кандидатов технических наук. Разработанные при участии атомщиков уникальные научно-практические пособия по эксплуатации оборудования АЭС с ВВЭР-1200 переданы в наш фонд библиотеки и помогут поднять образование на новый уровень», - отметила руководитель Нововоронежского политехнического института Елена Булатова.

Сегодня Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством.