В Челябинской области годовая инфляция выросла до 10,19%

В феврале годовая инфляция в Челябинской области ускорилась до 10,19% после 10,07% в январе. На этом отразились повышение спроса на авиабилеты и зарубежный туризм, а также ослабление рубля, сообщает Челябинское отделение Уральского ГУ Банка России.

Цены на продукты питания снизились на 0,68 п.п., до 9,2%. Свою роль сыграло расширение предложения мясной и молочной продукции наряду со снижением издержек производителей на корма для сельхозживотных. Из-за роста объемов производства замедлилось удорожание говядины, колбасы и мясных полуфабрикатов, а свинина стала дешевле, чем в феврале 2022 года.

Непродовольственная инфляция за месяц не изменилась и составила в годовом выражении 7,96%. Из-за сдержанного потребительского спроса замедлился рост цен на электротовары и бытовую технику. Продолжили дешеветь телерадиотовары, ноутбуки и смартфоны. Замедлилось снижение цен на подержанные иномарки. На этом сказалось то, что в начале 2022 года владельцы машин с пробегом предпочитали продать их дешевле, чтобы успеть купить находящиеся в дефиците новые автомобили.

Годовой прирост цен на услуги ускорился до 14,54%. Из-за ограниченного числа доступных для отдыха зарубежных направлений подорожали поездки в Турцию и ОАЭ. На фоне роста спроса выросли цены на авиабилеты.