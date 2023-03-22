Суд признал законным увольнение обвиняемого во взятке бывшего воронежского следователя

Ленинский райсуд Воронежа отказал экс-следователю по особо важным делам регионального управления Следственного комитета России (СКР) Максиму Бояркину в признании увольнения незаконным. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Бывшие коллеги обвиняют господина Бояркина в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По версии следствия, осенью 2017-го Максим Бояркин якобы получил через посредника от 1 до 3 млн руб. за смягчение меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде для ключевого обвиняемого по делу о группировке сутенеров Михаила Карпова и освобождение его супруги Марии Мальцевой от уголовной ответственности.

В основе обвинения против Максима Бояркина лежат показания посредницы — Юлии Саниной. В июле 2021 года ее взяли под стражу по подозрению в присвоении денег своей подруги Марии Мальцевой, которыми она завладела под предлогом передачи взятки следователю, но оставила себе. Изначально Юлия Санина отрицала получение денег, но через неделю в СИЗО изменила позицию, признав, что четыре года назад якобы передала взятку следователю. После этого обвинения с нее сняли и выпустили из СИЗО. Максим Бояркин вину не признает.

Следователя уволили за нарушение присяги. Поводом стало нарушение им порядка заполнения учетных документов по одному из уголовных дел. Сам Максим Бояркин утверждает, что совершенные им действия никогда не трактовались как нарушение присяги и были совершены по аналогии с действиями других следователей, согласованными с руководством управления, и были применимы в повседневной практике управления СКР.

Владимир Зоркий

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