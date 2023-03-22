Магнит сообщил об отключении сервиса Magnit Pay 27 марта

Сервис Magnit Pay (виртуальная банковская карта) приостанавливает работу с 27 марта. Об этом сообщила пресс-служба «Магнита».

Ритейлер также отмечает, что пользователям необходимо потратить все средства на карте Magnit Pay.

С помощью Magnit Pay можно было оплатить посредством QR-кода интернет, мобильную связь, пополнить банковские карты и покупать товары за рубежом.

В дальнейшем сервис оплаты при помощи телефона может быть перезапущен, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Олег Исаев

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