Власти Кемеровской области ликвидируют Кузбасскую лизинговую компанию

АО «Кузбасская лизинговая компания» (КЛК) будет ликвидирована в Кемеровской области, сообщил сегодня в заксобрании региона глава контрольно-счетной палаты области Сергей Вахрушев. По его словам, в прошлом году в ходе проведенной КСП оценки эффективности деятельности организации «было установлено, что отсутствие порядка определения платежеспособности лизингополучателей со стороны» КЛК стало «причиной образования безнадежной дебиторской задолженности». В 2018-2019 годах компания списала такой задолженности на сумму около 10 млн руб., «что сопоставимо с суммой дивидендов от нее за весь период ее деятельности с 2004 года», отметил он.

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КСП предложила министерству сельского хозяйства Кузбасса совместно с областным комитетом по управлению государственным имуществом «рассмотреть целесообразность дальнейшей деятельности КЛК с учетом низкого показателя рентабельности собственного капитала, незначительного объема приобретаемой техники, а также наличию других государственных лизинговых компаний на рынке».

По словам господина Вахрушева, уже «есть управленческое решение о ликвидации акционерного общества». По его оценке, «ликвидация принесет значительный экономический эффект для областного бюджета — будут возвращены 134 млн руб. из уставного капитала, ежегодно в бюджет области будут поступать 58 млн руб. лизинговых платежей, экономия бюджетных средств на содержании компании составит 59 млн».

АО «Кузбасская лизинговая компания» было создано в декабре 2004 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка организации составила 58 млн руб., чистая прибыль – 210 тыс. руб.

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Игорь Лавренков, Кемерово