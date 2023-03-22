В Геленджике работы по ремонту водопроводных сетей закончат к началу турсезона

Глава Геленджика Алексей Богодистов поставил задачу закончить работы по ремонту сети водоснабжения к началу курортного сезона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В ходе рабочей встречи с директором «Концессии водоснабжения – Геленджик» глава курорта отметил, что ремонт труб и водоснабжения с 1 мая можно будет вести только вне пешеходных зон.

«В 2022 году более 1 тыс. утечек на сетях, замены 507 задвижек на сетях, а также перекладке 4,5 км водопроводных труб»,– подчеркивает в своем сообщении господин Богодистов.

Олег Исаев

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